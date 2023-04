Um homem de 25 anos invadiu hoje uma escola infantil na cidade de Blumenau, no sul do Brasil, e matou quatro crianças com golpes de machado, segundo as autoridades locais.

Além das quatro vítimas mortais, sobre as quais ainda não há informações detalhadas, outras crianças terão sido feridas e encaminhadas para hospitais da região.

As informações ainda são difusas, e o número exato de feridos ainda está por apurar. O Hospital Santo Antônio, comunicou que recebeu quatro crianças feridas, dois meninos e duas meninas, estando em observação, reportou o jornal G1. Já os bombeiros dizem que foram três feridos.

O ataque aconteceu no início da manhã numa creche particular chamada Cantinho Bom Pastor. Segundo a polícia local, o autor dos crimes invadiu a escola infantil com um machado pequeno, atacou as crianças e depois entregou-se num Batalhão da Polícia Militar.

As autoridades estão a investigar se o assassino teve ajuda de outras pessoas.

“É com imensa tristeza que recebi a terrível notícia de que a pré-escola do Bom Pastor em Blumenau foi invadida por um assassino que atacou crianças e funcionários. Infelizmente, quatro foram mortas”, disse o governador de Santa Catarina, Jorginho Mello, em comunicado, declarando já três dias de luto.

O Presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, usou as redes sociais para lamentar o ataque.

“Não há dor maior que a de uma família que perde seus filhos ou netos, ainda mais em um ato de violência contra crianças inocentes e indefesas. Meus sentimentos e preces para as famílias das vítimas e comunidade de Blumenau diante da monstruosidade ocorrida na creche Bom Pastor”, escreveu o Presidente brasileiro.

“Para qualquer ser humano que tenha o sentimento cristão, uma tragédia como essa é inaceitável, um comportamento, um ato absurdo de ódio e covardia como esse”, acrescentou.

O crime ocorreu na sequência de outro ataque violento perpetrado numa escola há menos de dez dias na cidade brasileira de São Paulo. Naquele caso, um aluno de 13 anos armado com uma faca matou uma professora e deixou outras três professoras e um estudante feridos.

Segundo um levantamento dos ‘media’ locais, desde 2011, mais de 10 escolas foram atacadas por criminosos no Brasil.

*Com AFP