O Observatório, com sede em Londres, precisou que dois mortos são membros do partido miliciano xiita libanês Hezbollah, incluindo um alegado alto funcionário.

Fontes citadas pela organização sublinharam que no edifício residiam três estudantes universitários, bem como uma mãe e o seu filho, proprietário do imóvel.

O Observatório também especificou que os bombardeamentos atingiram a área de Al Mazraa, localizada perto de uma refinaria.

Por seu lado, o Ministério da Defesa sírio informou que Israel lançou um ataque aéreo que teve como alvo vários pontos da cidade de Homs e da sua zona rural.

“Os nossos meios de defesa aérea responderam aos mísseis agressivos e abateram alguns deles. O ataque causou a morte e ferimentos a vários civis, registando-se algumas perdas materiais em propriedades públicas e privadas”, lê-se num comunicado divulgado na rede social Facebook.

Israel reconhece geralmente os ataques na Síria, argumentando que está a agir para impedir o estabelecimento de bases iranianas no país e o envio de armas para o Hezbollah pelas autoridades iranianas, que apoiam Damasco no contexto da guerra que eclodiu em 2011.

Nas últimas semanas, os ataques aumentaram de intensidade no quadro das hostilidades desencadeadas na região após os ataques perpetrados em 7 de outubro pelo grupo islamita Hamas, bem como depois do início dos confrontos com o Hezbollah na fronteira com o Líbano.