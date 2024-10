"Três mulheres e quatro homens morreram no ataque, executado aparentemente com a ajuda de artilharia", afirma um comunicado do MP.

O bombardeamento atingiu uma área "próxima de um mercado e de um ponto de transporte público", segundo o MP, que anunciou a abertura de uma investigação.

O governador da região, Oleksander Prokudin, publicou no Telegram um vídeo da área atacada que mostra vários corpos no chão.

O comandante da administração militar municipal, Roman Mroshko, informou no Telegram que quatro pessoas ficaram feridas: três mulheres com idades entre 33 e 68 anos e um homem de 65.

Kherson, que tinha 280 mil habitantes antes da guerra, é a única capital regional que foi ocupada pela Rússia no início da invasão da Ucrânia, em fevereiro de 2022.

Em novembro do mesmo ano, a cidade foi liberada ao lado de uma parte da região homónima pelo Exército ucraniano.

A cidade, que fica na margem ocidental do rio Dnieper, é alvo frequente de ataques das tropas russas, posionadas na margem oriental.