"Esta descida das temperaturas, associada ao aumento da intensidade do vento, resultará em desconforto térmico, tal que em diversas regiões haverá uma sensação de frio ligeiro ou, mais localmente, de frio moderado", lê-se numa publicação do IPMA.

Assim sendo, as previsões para esta semana, em Lisboa e no Porto, colocam as temperaturas máximas a descer pelo menos cinco graus e as mínimas vão variar entre os seis e os 11 graus. Na Guarda, as mínimas estarão entre os zero e os cinco graus, sendo na sexta-feira o dia em que se prevê as temperaturas mais baixas (zero de mínima e oito de máxima).

Também em Vila Real, as temperaturas serão mais frias, com mínimas entre um e cinco graus e máximas entre os dez e os 14. No Alentejo são previstas mínimas entre os quatro e os dez graus e as máximas entre os 15 e os 17. Na ilha da Madeira, as mínimas serão entre os dois e os sete graus e as máximas entre dez e 14.

Mas, atenção que durante o período noturno as temperaturas poderão ser ainda mais baixas. Poderemos ter temperaturas mínimas abaixo dos 10 ºC em quase todas as capitais de distrito, a rondar os 5 ºC em sítios como Vila Real e Portalegre e iguais ou pouco acima dos 0 ºC em locais como Bragança e Guarda. Além das temperaturas do ar que já trarão frio por si mesmas, os ventos agravam a sensação térmica de frio, pelo menos até quarta-feira.

Em causa para esta descida acentuada das temperaturas está o anticiclone dos Açores. Este trará uma massa de ar polar frio e seco, não sendo por isso esperada precipitação. Mas, não é só Portugal que pode ser afetado, também algumas regiões de Espanha, França, Reino Unido e Irlanda.