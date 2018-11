A cidade de Paris presta homenagem aos 130 mortos e mais de 400 feridos deste ataque no dia 13 de novembro através de uma cerimónia “sóbria” e uma Torre Eiffel feita de mais 50.000 cartas de condolência enviadas de todo o mundo.

“Sofro todos os dias, é uma cicatriz aberta que nunca fechará. Para mim, é um combate diário e uma triste realidade”, disse à Lusa Patrícia Correia, mãe da lusodescendente Precilia Correia, morta no Bataclan.

Patrícia Correia é vice-presidente da associação 13onze15: Fraternité et Vérité, que junta os familiares e amigos de cerca de 350 vítimas.

Esta associação, em conjunto com a associação Life for Paris : 13 novembre 2015 (que agrupa maioritariamente os feridos dos ataques) está a coorganizar a homenagem às vítimas junto da ‘mairie’ [presidência] do 11.º ‘arrondissement’ [bairro] – os ataques do 13 de novembro aconteceram no Stade de France, no Bataclan e em esplanadas à volta da sala de espetáculos, na zona do 11.º ‘arrondissement’ -, em coordenação com a presidência da câmara de Paris e o Governo francês.

A cerimónia será “sóbria”, segundo indica o comunicado da presidência da câmara, mas servirá para lembrar “todas as vítimas no seu conjunto e também na sua diversidade”.