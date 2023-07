Em causa estará um protesto contra a falta de medidas para enfrentar as alterações climáticas, de acordo com as informações partilhadas pelos próprios ativistas nas redes sociais.

No caso do aeroporto de Hamburgo, a informação foi confirmada pelo próprio aeroporto, através da sua conta na rede social Twitter, referindo que a partida dos aviões teve de ser interrompida.

"Devido a uma operação policial, as operações de voo no aeroporto de Hamburgo estão suspensas desde as 6h10. Nenhum voo poderá descolar e aterrar esta quinta-feira. O controlo central de segurança, bem como os balcões de check-in, estão temporariamente fechados", referia o aeroporto.

Entretanto, já às 10 da manhã, informavam que as operações foram retomadas, sendo que podem ainda "haver mais cancelamentos e atrasos de voos ao longo do dia".

O grupo de ativistas 'Last Generation' confirmou também através do Twitter que tinha bloqueado hoje de manhã os aeroportos de Hamburgo e Dusseldorf, mostrando o protesto em vídeo.