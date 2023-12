O Departamento do Xerife do condado de Los Angeles informou em comunicado que recebeu uma denúncia por "agressão/perturbação" na residência do ator da comédia "Dois Homens e Meio".

"Ao entrar em contato com as partes envolvidas, os agentes identificaram Charlie Sheen como vítima de um ataque", informou.

A suspeita, identificada como Electra Schrock, foi presa por ataque com arma letal, uso de força com risco de provocar ferimentos graves e roubo de residência, segundo o Departamento do Xerife.

O site de entretenimento TMZ informou que Electra, de 47 anos, é vizinha de Sheen, e que "entrou à força na casa e atacou-o quando este abriu a porta".

"Fomos informados de que a suspeita rasgou a camisa de Charlie e tentou estrangulá-lo", reportou o TMZ, acrescentando que Sheen foi examinado por paramédicos, mas não foi levado para o hospital.

O TMZ informou que este não foi o primeiro problema entre os vizinhos, e que, num incidente anterior, um líquido pegajoso foi derramado no veículo de Sheen.

Charlie Sheen, 58 anos, é um ator de Hollywood conhecido pelo seu estilo rebelde, tendo-se envolvido em episódios que envolveram abuso de substâncias e violência. Sheen desempenhou vários papeis ao longo da sua carreira, com destaque para a comédia "Dois Homens e Meio".