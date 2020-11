O ator Eddie Hassell, de 30 anos, conhecido por participar no filme nomeado para os Óscares "Os miúdos estão bem" e no programa da NBC "Surface", morreu no domingo, após um tiroteio no Texas, divulgou hoje a polícia.

O tiroteio aconteceu no domingo de manhã, no subúrbio de Dallas de Grand Prairie, disse a polícia local, especificando que os agentes responderam a uma ocorrência de um tiroteio e encontraram Eddie Hassell a sofrer de ferimentos de bala. O ator foi levado para um hospital onde foi declarado morto, disse a polícia. Um representante de Eddie Hassell disse à imprensa norte-americana que o tiroteio parecia estar ligado ao roubo de um automóvel. A polícia de Grand Prairie afirmou que o crime ainda está a ser investigado, mas que um carro tinha sido levado do local do tiroteio. Não foram efetuadas detenções, mas a polícia adiantou que o automóvel já tinha sido recuperado. Entre as produções em que participou contam-se ainda séries de televisão como “Águas Profundas”, “Criadas e Malvadas” e “Ossos”, e filmes como “Oh Lucy!”, “Bomb City”, “Warrior Road”, “House of Dust”, “Jobs” e “The Family Tree”, entre outros. Newsletter As notí­cias não escolhem hora, mas o seu tempo é precioso. O SAPO 24 leva ao seu email a informação que realmente importa comentada pelos nossos cronistas. Subscrever Já subscrevi Notificações Porque as noticias não escolhem hora e o seu tempo é precioso. Subscrever Na sua rede favorita Siga-nos na sua rede favorita. Instagram