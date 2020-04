“Tendo em conta o difícil momento que se vive em todo o setor da aviação, com os aeroportos de todo o mundo praticamente sem movimento, a ANA, numa tentativa de evitar a aplicação do 'lay-off', entrou em diálogo com os seus trabalhadores pedindo a colaboração voluntária de todos com um conjunto de medidas, como gozo de férias antecipadas, redução do tempo de trabalho em 20% e licenças sem vencimento", declarou Thierry Ligonnière, numa declaração por escrito à Lusa.

Na mesma nota, o presidente da Comissão Executiva (CEO) realça que "todas estas medidas [propostas] serão voluntárias e só serão executadas com o acordo do próprio trabalhador".

"Na ANA faremos tudo o que estiver ao nosso alcance para manter a sustentabilidade futura da empresa e a manutenção dos postos de trabalho", declarou.

Como a Lusa noticiou na terça-feira, numa carta enviada aos trabalhadores, Thierry Ligonnière apelou "à adesão individual a uma ou mais medidas de apoio”, entre as quais constam a atribuição de licenças sem vencimento, redução temporária de 20% do período normal de trabalho durante três meses ou o gozo antecipado de férias relativas a 2020.