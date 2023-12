A fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Baixo Alentejo indicou à agência Lusa que o acidente, para o qual foi dado o alerta às 10:35, ocorreu perto do Monte da Corte Piorno, na área da União de Freguesias Salvada e Quintos, Beja.

O socorro mobiliza operacionais e meios dos Bombeiros de Beja e Serpa, o Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) e a GNR, com um total de 15 elementos, apoiados por sete veículos, incluindo uma viatura médica de emergências e reanimação (VMER).

A Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT) também foi chamada ao local.