Os partidos vão a votos para eleições parlamentares no dia 24 de março que irão definir o próximo primeiro-ministro do país.

Prayut Chan-o-Cha, atual primeiro-ministro e chefe da junta militar, foi o escolhido pelo partido Phalang Pracharat, já a princesa Ubolratana, de 67 anos, foi nomeada pelo partido Raksa Chart, colocando um elemento de incerteza nas eleições de março.

O partido que nomeou a princesa já veio afirmar que o palácio real não vai desempenhar nenhum papel público nas eleições, nem tomará nenhum partido.

Na votação serão eleitos 500 membros do futuro parlamento da Tailândia, que por sua vez vão eleger o próximo primeiro-ministro.

O decreto, assinado pelo rei Vajiralongkorn e publicado no jornal oficial da Tailândia, no início do ano, abriu caminho para o país regressar à democracia, após o golpe militar liderado pelo atual primeiro-ministro, o general Prayut Chan-ocha.