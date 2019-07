Itália tem em vigor uma política “de portos fechados” às embarcações das ONG, acusando estas organizações, e os respetivos navios humanitários, de encorajarem a imigração ilegal.

O ministro do Interior e líder do partido Liga, Matteo Salvini, que é o principal rosto desta política, tentou impedir o desembarque dos 40 migrantes a bordo do navio “Sea Watch 3″ em território italiano.

Na passada terça-feira, uma juíza de Agrigento decidiu libertar Carola Rackete, que se encontrava em prisão domiciliária, alegando na altura que a capitã de 31 anos tinha agido com o intuito de salvar vidas.

No dia seguinte, a Procuradoria de Agrigento recusou assinar a ordem de expulsão do país da capitã do navio humanitário “Sea Watch 3″, ordem essa que tinha sido emitida pelas autoridades italianas e que era defendida por Matteo Salvini.

Independentemente destas decisões, Carola Rackete continua a ser alvo de dois inquéritos em Itália, um por resistência às autoridades e outro por auxílio à imigração ilegal.

A audiência agora adiada está relacionada com a investigação por suspeita de ajuda à imigração ilegal.