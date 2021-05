Segundo fonte do gabinete do ministro, a agenda do encontro inclui também as relações bilaterais e as situações em Moçambique, Líbia, Ucrânia, Venezuela e Síria, assim como o processo de paz no Médio Oriente.

No final do encontro, Santos Silva e Serguei Lavrov darão uma conferência de imprensa.

O programa do ministro, que se desloca a Moscovo no âmbito da presidência portuguesa do Conselho da UE, começa com a participação, juntamente com o Serguei Lavrov, numa reunião subordinada ao tema “UE-Rússia”, organizada pelo Conselho de Assuntos Internacionais da Rússia (RIAC) e pela Embaixada de Portugal em Moscovo.

Ainda no primeiro dia da visita, está previsto um encontro com a comunidade portuguesa em Moscovo, segundo a fonte.

Na terça-feira, Santos Silva profere uma palestra aos estudantes da Academia Diplomática e do Instituto Estatal de Relações Internacionais de Moscovo e participa num debate com analistas políticos dos principais ‘think tanks’ russos.