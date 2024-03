O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa (E), acompanhado ajuda uma portuguesa à saída de uma loja com produtos nacionais, Montreal, Canadá, 14 de setembro de 2023. A passagem do Presidente pelo bairro português animou as ruas onde se juntaram largas dezenas de luso-canadianos para o receber. (ACOMPANHA TEXTO DA LUSA DE 15 DE SETEMBRO DE 2023). NUNO VEIGA/LUSA

