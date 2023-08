“Para além do reforço do número de vagas em creche, as necessidades ainda não estão totalmente colmatadas”, afirmou à Lusa a vereadora da Educação, Ação Social, Saúde e Juventude, Telma Cruz.

Com o objetivo de dar resposta ao maior número de famílias possível, Telma Cruz informou que, na freguesia das Pedreiras, a Associação de Apoio Infantil das Pedreiras tem aprovada a candidatura ao Plano de Recuperação e Resiliência “para realização de obras de ampliação, o que permitirá acolher mais 42 crianças”.

“As obras vão iniciar em setembro, portanto, as necessidades ainda não estão colmatadas”, frisou.

Já na freguesia de Porto de Mós, “está prevista a criação de um novo espaço no antigo edifício da pré-escola da Corredoura, cedido à Santa Casa da Misericórdia de Porto de Mós, através de contrato de comodato, para instalação de uma nova creche para dar resposta às necessidades da população”.

A vereadora disse desconhecer que haja no concelho de Porto de Mós, distrito de Leiria, instituições privadas que se disponibilizaram a receber crianças mediante acordo com a Segurança Social.

Num comunicado, a autarquia adiantou que, no dia 16, foi assinado entre o Instituto da Segurança Social de Leiria e as instituições particulares de solidariedade social (IPSS) Santa Casa da Misericórdia de Porto de Mós e o Centro Paroquial de Assistência do Juncal um acordo para aumento em 42 do número de crianças em creche.

“Este aumento resulta de um esforço concertado entre o município e as instituições para expandir as infraestruturas nas IPSS com resposta social de creches, para que tenham as condições necessárias de forma a garantir um serviço de qualidade e obterem o respetivo aumento do número de vagas”, referiu a nota de imprensa.

A autarquia explicou entender que esta é uma medida para “reforçar o compromisso contínuo de proporcionar e garantir que as famílias tenham acesso a uma resposta de qualidade que lhes permita conciliar as suas responsabilidades parentais com as exigências profissionais, bem como garantir a igualdade de oportunidades às crianças, independentemente da sua situação socioeconómica”.

Segundo uma nota de imprensa da Câmara de Porto de Mós, a partir do mês de setembro, o concelho passa a ter capacidade para acolher nas IPSS 296 crianças.

O Centro Paroquial de Assistência do Juncal é a instituição que irá disponibilizar mais vagas: 116. A Santa Casa da Misericórdia de Porto de Mós terá 92 lugares gratuitos, enquanto a Abrigo Familiar Casa de S. José, em Mira de Aire, terá a capacidade máxima de resposta a 50 crianças.

Em Pedreiras, a Associação de Apoio Infantil de Pedreiras poderá receber até 38 crianças.

Telma Cruz revelou que o aumento em 42 vagas é o maior do distrito, segundo informação que lhe foi disponibilizada pelo Instituto da Segurança Social de Leiria.

“O Município de Porto de Mós não é parte integrante do protocolo assinado entre as IPSS e a Segurança Social. No entanto, é parceiro das IPSS em causa, quer nos apoios financeiros para obras e outros, quer na cedência de instalações”, explicou a vereadora.