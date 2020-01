As autoridades dos estados de Nova Gales do Sul e Victoria, no sudeste do país, alertaram que o dia de hoje será marcado por fortes tempestades, granizo e possíveis inundações e ventos.

Chuvas fortes caíram na região de East Gippsland, uma das áreas mais afetadas pelos incêndios em Victoria, sendo que as chuvas também atingiram a costa sul e as Snowy Mountains, que foram devastadas pelas chamas desde a véspera do Ano Novo.

Em Canberra, a queda de granizo do tamanho de bolas de ténis causou danos a veículos e árvores.

Também nas Montanhas Azuis, a cerca de 100 quilómetros a oeste de Sydney, duas pessoas foram hospitalizadas após serem atingidas por um raio, embora estejam em condição estável.