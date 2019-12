Formado pela combinação de vários incêndios, este imenso fenómeno está agora sob controlo, mas continua a queimar cerca de 250.000 hectares numa área a uma hora de carro da maior cidade da Austrália.

Sydney está, há semanas, envolvida numa espessa camada de fumo tóxico.

Mais de 40º C

As autoridades também se preparam este sábado para uma nova onda de calor na próxima semana, com temperaturas acima de 40° C esperadas em partes de Nova Gales do Sul, onde um alívio nas condições climáticas na sexta-feira à noite permitiu um breve respiro.

"Temos muito trabalho pela frente nos próximos dias, principalmente em termos de prevenção, uma vez que esperamos outra onda de calor na terça-feira", disse o comissário estadual dos bombeiros, Shane Fitzsimmons, ao canal de televisão ABC.

A seca afetou grande parte do leste da Austrália e novos incêndios florestais aparecem todos os dias nos últimos três meses.

Desde setembro, mais de 600 casas foram destruídas e seis pessoas morreram.

Esse balanço, no entanto, é muito menos mortal do que o da temporada de 2009, quando cerca de 200 pessoas morreram, embora a devastação no local ainda deva ser avaliada.