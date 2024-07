No desastre morreram 298 pessoas, incluindo 38 residentes e cidadãos australianos.

“Austrália mantém firme o compromisso em busca da verdade, da justiça e em pedir contas aos responsáveis por este horrível ato de violência”, disseram a ministra dos Negócios Estrangeiros australiana, Penny Wong, e o procurador-geral do país, Mark Dreyfuss, num comunicado.

Em novembro de 2022, um tribunal de Haia condenou a prisão perpétua à revelia os russos Igor Girkin e Sergei Dubinskiy e o separatista ucraniano Leonid Kharchenko por implicação no derrube do voo MH17, que ligava Kuala Lumpur a Amesterdão, bem como na morte das 298 pessoas a bordo.

“O tribunal estabeleceu de forma inequívoca e conclusiva a responsabilidade da Rússia” no desastre, assinalou o comunicado.

Desde esta condenação, o Governo australiano impôs sanções contra os três russos e contra Sergei Muchkaev, que comandava a brigada russa que disparou o míssil terra-ar que derrubou o voo MH17, acrescentou.

No ano passado, uma equipa internacional de peritos concluiu, depois de uma investigação da tragédia, que o Presidente de Rússia, Vladimir Putin, autorizou pessoalmente a entrega de sistemas de defesa aérea aos separatistas ucranianos, incluindo o sistema de mísseis Buk que derrubou o MH17, embora a sua imunidade impeça que seja julgado.

No décimo aniversário da tragédia, a Austrália, que juntamente com os Países Baixos procura que a Rússia responda pelo derrube no Conselho da Organização Internacional de Aviação Civil, pediu a Moscovo que “assuma a responsabilidade pelo papel que desempenhou e coopere para garantir que estes autores cumprem as condenações”.

Por outro lado, o Governo australiano realizou uma cerimónia no Parlamento de Camberra para homenagear as vítimas do MH17 e o pessoal que respondeu à tragédia, com a participação de responsáveis e centenas de familiares das vítimas mortais.

“Os compatriotas australianos lembram e honram os preciosos seres que perderam há 10 anos. Esses homens, mulheres e crianças são parte de vós”, afirmou, na cerimónia, a governadora geral de Austrália, Sam Mostyn, que representa o chefe de Estado do país, o rei Carlos de Inglaterra.

“Foi una tragédia, mas também uma atrocidade”, afirmou o antigo primeiro-ministro australiano Tony Abbott, que governava o país na altura do acidente, acrescentando que Putin deve aos familiares das vítimas “uma desculpa e uma indemnização”.