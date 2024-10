Na passada quarta-feira, o australiano Craig Laidley, de 56 anos, estava a caminhar na praia de Balian, na costa oeste de Bali, pelas 16h00 locais (09h00 em Lisboa), quando ouviu os gritos de socorro do alemão Micro Stalla, de 29 anos, e correu na sua direção para o ajudar. Segundo algumas testemunhas que estavam na praia, os dois já estavam em segurança em cima de umas rochas, quando uma onda empurrou Laidley novamente para a água, conta o The Guardian. Esta sexta-feira, a organização de busca e salvamento BASARNAS confirmou que o corpo do alemão foi encontrado na praia de Secret Bay, a cerca de um quilómetro a oeste de onde o homem foi visto pela última vez. Um porta-voz do departamento de Relações Exteriores e Comércio da Indonésia afirmou que a família está a receber assistência consular e que o Governo dirigiu as suas “mais profundas condolências à família neste momento difícil”.

Nyoman Sidakarya, chefe do Serviço de Busca e Salvamento de Denpasar, afirmou que uma equipa de dez pessoas estava à procura de Laidley, em terra e no mar, desde quarta-feira à noite. Contudo, a agitação marítima prejudicou as buscas pelo homem desaparecido.

Amigos e familiares estão a prestar várias homenagens a Craig Laidley, que deixa dois filhos. O primo, Mark Laidley, intitulou-o de "herói [que] pagou o preço máximo ao salvar alguém que ele nem conhecia”.