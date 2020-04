Segundo o plano apresentado hoje em Viena pelo executivo austríaco, integrado por democratas-cristãos e ecologistas, prevê também a abertura de escolas, “de forma gradual”, a partir de meados de maio e cujos pormenores serão avançados na próxima sexta-feira.

O retorno gradual das aulas coincidirá com a abertura, a 15 de maio, de restaurantes e outros locais gastronómicos, mas sempre tendo presente a exigência do distanciamento físico entre as pessoas, bem como das igrejas e outras comunidades de culto.

A Áustria está desde a semana passada na primeira fase do “final do confinamento” com a abertura de pequenos comércios e de grandes superfícies de bricolage e de jardinagem.

“Estamos a estudar os dados, embora ainda não tenhamos presente o efeito da Semana Santa e da abertura dos pequenos comércios”, reconheceu o chanceler federal austríaco, o conservador Sebastian Kurz.

Todos os serviços, prosseguiu, poderão retomar as atividades, mas terão sempre de ser respeitadas as regras de higiene e de distanciamento físico.