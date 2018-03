O incidente deu-se às 06:56 e “destruiu por completo” a habitação de um casal de idosos, matando um homem e deixando uma mulher com ferimentos, disse à agência Lusa o presidente da Câmara de Castro Marim, Francisco Amaral, reconhecendo que ficou “impressionado” com a destruição provocada no imóvel, situado em Portela Alta de Baixo, freguesia de Odeleite.

“Destruiu por completo uma habitação de um casal de idosos”, afirmou o autarca, acrescentando: “Nunca pensei que a explosão de uma bilha destruísse por completo uma casa inteira”.

Francisco Amaral disse que a explosão foi “violenta” e “lançou destroços a mais de 100 metros” da habitação. A seguir deflagrou também um incêndio, mas o fogo foi logo apagado pelos Bombeiros Voluntários de Vila Real de Santo António, corporação que tem a missão de prestar socorro também no município vizinho de Castro Marim, sem bombeiros próprios.

“Quando cheguei de manhã fiquei impressionado com a dimensão da explosão, que teve alguma violência, ainda foi seguida de um incêndio numa das salas, mas resolveu-se rápido, porque os bombeiros de Vila Real de Santo António também chegaram rápido”, contou o presidente da Câmara.