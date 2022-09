Autarca da Póvoa de Varzim recebe envelopes com balas e ameaças de morte

O presidente da Câmara Municipal da Póvoa de Varzim, Aires Pereira, recebeu esta terça-feira um envelope com duas balas no interior, revelou a autarquia em comunicado.

Além do presidente, também o seu vice Luís Batista e ainda o presidente da assembleia municipal receberam um envelope com balas, com a seguinte mensagem. "Não é uma ameaça, muito menos um aviso, é uma previsão. Ou uma destas na testa. A vossa escolha é fácil. Não vamos gastar mais munições com envelopes".

No comunicado, a autarquia salienta que já participou às autoridades, apontando a demolição da Praça de Touros da cidade como ligação ao envio dos envelopes.