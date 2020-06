“Temos receio que alguns deles possam ter infetado pessoas de Grândola. Por isso, aguardamos com alguma preocupação os resultados dos testes para ver se transmitiram a alguém do concelho, o que é provável que possa ter acontecido”, disse à agência Lusa António Figueira Mendes, presidente da Câmara de Grândola, no distrito de Setúbal.

De acordo com o autarca, “as autoridades de saúde estão a acompanhar muito mais de perto” a situação “desde domingo”, quando foram conhecidos os primeiros casos de covid-19, do grupo de jovens, entre os 15 e os 20 anos, residentes nos distritos de Lisboa e Setúbal.

O autarca apelou à compreensão dos jovens para “fazerem mais um esforço” e “evitarem estes ajuntamentos e convívios”, que originam “uma transmissão muito elevada” da doença.

“Isto pode levar a que os bons resultados que estávamos a ter em Portugal, e em particular em Grândola, possam vir a ter influência na nossa vida futura a curto prazo”, alertou.

O parque de campismo da Galé, em Grândola, no litoral alentejano, foi encerrado na sequência de um surto de covid-19 com origem numa festa de jovens e que infetou pelo menos 20 pessoas, segundo as autoridades locais.

“Decidimos fechar o parque, mas já recebemos a ordem de encerramento, para rastrearmos todos os funcionários que estão nos bares, restaurante e no supermercado que possam ter tido algum contacto com pessoas infetadas, que possivelmente andaram pelos serviços”, explicou hoje à agência Lusa Catarina Gomes, proprietária do parque de campismo da Galé