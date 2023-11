“Confirmamos a ocorrência de um acidente [aéreo] esta tarde no nosso aeródromo, no decorrer de uma atividade de uma escola de aviação com atividade formativa aqui”, disse Hugo Hilário à agência Lusa, precisando que o aparelho pertence à escola Sevenair, sediada naquela infraestrutura municipal.

O autarca, que lamentou a morte do piloto, a cuja família endereçou condolências, e os ferimentos graves sofridos por um formando, considerou tratar-se de um dia “triste, inesperado e inexplicável”.

Nas declarações à Lusa, o presidente da câmara fez questão de explicar que este acidente não esteve relacionado com as atividades da cimeira aeronáutica Portugal Air Summit Take Off 2024, a decorrer no aeródromo.

Também um outro acidente aéreo que aconteceu esta manhã no concelho de Ponte de Sor, “na margem esquerda da albufeira de Montargil”, provocando dois feridos, nada teve a ver com o Portugal Air Summit ou a atividade do aeródromo, acrescentou.

Essa “aeronave ultraleve” realizava “um voo particular numa pista privada”, o qual não esteve “de modo algum relacionado com qualquer atividade deste aeródromo municipal, nem com nenhuma atividade lúdica do evento Portugal Air Summit, nem com atividade formativa ou outra deste aeródromo”, disse.

“Que fique claro, não tem nada a ver com isto”, ou seja, com a cimeira aeronáutica, “como também o acidente que ocorreu aqui nada tem a ver com o evento propriamente dito”, vincou.

E o aparelho que caiu no aeródromo, de tarde, “era uma aeronave que estava em voo”, com “um instrutor e um aluno, que estavam na atividade normalíssima da academia” de formação de pilotos, reiterou.

A câmara em articulação com as autoridades, a direção técnica do aeródromo e o Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes com Aeronaves e de Acidentes Ferroviários (GPIAAF), acompanhou esta situação “em permanência”, acrescentou.

Quanto às atividades que estavam agendadas até domingo no Portugal Air Summit, vão manter-se inalteradas, revelou o autarca.

“Tomámos a decisão de não cancelar os dois dias que restam deste evento, apesar de estarmos consternados e apesar do respeito pelas famílias. Isto também foi concertado com a própria academia que teve a infelicidade de perder hoje um instrutor e ter também um aluno deles ferido, além dos danos materiais”, disse.

E Hugo Hilário acrescentou: “Sabendo que nada teve a ver, aquilo que aconteceu com a realização do Portugal Air Summit, nem com outro fator qualquer, não há razões para não dar continuidade ao evento, homenageado também, de alguma forma, aquela que foi esta perda inesperada”.

O alerta para a queda da aeronave de instrução no aeródromo municipal, com dois homens a bordo, ambos portugueses, foi dado às 15:49, provocando a morte do instrutor, de 36 anos, e ferimentos graves no instruendo, de 19 anos.

O ferido grave foi helitransportado para o Hospital de São José, em Lisboa.

Fontes do setor, presentes na cimeira aeronáutica, que a Lusa está a acompanhar, indicaram que a aeronave acidentada é um Cessna 152.

O Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes com Aeronaves e de Acidentes Ferroviários (GPIAAF) deslocou técnicos para os locais dos dois acidentes aéreos e está a proceder a averiguações, confirmou à Lusa o organismo.