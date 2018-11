As fortes rajadas de vento sentiram-se entre as 22:00 de domingo e as 06:00 de hoje e derrubaram árvores de grande porte que causaram estragos em algumas viaturas que estavam na via pública.

O presidente da Câmara de Vila Real, Rui Santos, disse à agência Lusa que “esta foi uma noite muito complicada e com bastantes estragos”.

“É um cenário, espalhado um pouco por todo o concelho, de danos materiais consideráveis. Estragos que felizmente não envolveram pessoas, não há danos físicos a registar, mas há muitos danos materiais”, afirmou o autarca.

Verificam-se ainda a queda de alguns cabos elétricos, e, no centro da cidade de Vila Real, uma grua de grandes dimensões caiu para o relvado do Campo do Calvário, tendo provocado “estragos avultados” na bancada e no relvado sintético.

Rui Santos disse que esta grua é privada e foi montada no sábado.