Ao som de gaiteiros, a comitiva socialista liderada por Manuel Machado contactou diretamente com os comerciantes e ouviu queixas e elogios, enquanto entregava folhetos e brindes, não se chegando a cruzar com a campanha da coligação Juntos por Coimbra, que também visitava o mercado.

“Estou muito triste, já cá devia ter vindo antes”, disse uma vendedora de peixe diretamente para o recandidato socialista.

Por entre algumas queixas, muitas delas relacionadas com pequenas obras em aldeias, também se ouviram elogios às obras que decorrem no Mercado D. Pedro V: “Ficou muito bom”, exclamou outra comerciante.

À conversa com os jornalistas, Manuel Machado lembrou que, neste período de pandemia, o município isentou os comerciantes de taxas, licenças e pagamento de rendas para que pudessem manter a atividade.

“Demos a máxima ajuda possível para que os comerciantes não definhassem e, como se nota, uma boa parte aguentou-se, alguns por motivos de saúde ainda não podem operar, mas uma boa parte já está a ser de novo utilizador do mercado”, salientou.

Por outro lado, o candidato socialista destacou as obras de refuncionalização em curso, no montante superior a 1,5 milhões de euros, que passam pela implementação de novas dinâmicas de funcionamento e a instalação de um restaurante, fornecedores de refeições e a criação de uma zona central comum com mesas, designada de praça de restauração, além de um miradouro.

Do Mercado D. Pedro V, a comitiva socialista deslocou-se para a Pedrulha, no setor norte da cidade, onde houve uma “grande localização industrial, que há cerca de 50 anos começou a definhar e praticamente acabou”, mas que Manuel Machado quer dar uma vida nova.

“Conseguimos estimular os proprietários a organizarem-se e aprovámos uma área de reabilitação urbana desta área industrial”, congratulou-se Manuel Machado, salientando que a primeira empresa que se instalou está a funcionar de modo notável e que, com os apoios da Câmara, este espaço vai acolher novas empresas e há muitas interessas”.

O candidato socialista salientou que também a sul da cidade, em Cernache, está aprovada outra área de reabilitação urbana para “transformação de um velho tecido industrial que estava inativo em absoluto em novo espaço de acolhimento de empresas”.

“É nossa estratégia criar emprego, apoiar a criação de empresas e no fundo aumentar a produtividade”, sublinhou.

Além de Manuel Machado, nas eleições de dia 26 concorrem à Câmara de Coimbra José Manuel Silva (coligação Juntos por Coimbra), Francisco Queirós (CDU), Gouveia Monteiro (Cidadãos por Coimbra), Filipe Reis (PAN), Tiago Meireles Ribeiro (Iniciativa Liberal), Miguel Ângelo Marques (Chega) e Inês Tafula (PDR/MPT).