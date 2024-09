“A A25 está cortada totalmente nos dois sentidos. Ainda não sabemos da gravidade dos feridos”, adiantou à agência Lusa a fonte das Relações Públicas do Comando Geral da GNR, pelas 15h25 de hoje.

Por seu turno, fonte da GNR da Guarda apenas disse que as autoridades estão a providenciar as condições de segurança no local para que um helicóptero do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) ali posso aterrar, sem adiantar mais pormenores sobre a colisão rodoviária, por ser “prematuro”.

Já de acordo com o comando sub-regional de Emergência e Proteção Civil das Beiras e Serra da Estrela, o alerta para uma colisão rodoviária ao quilómetros 149 da A25, no sentido descendente Guarda-Viseu foi dado às 14h25.

No local, nas operações de socorro, estão 39 operacionais e 14 viaturas dos bombeiros da Guarda e Celorico da Beira e da GNR e o helicóptero do INEM.