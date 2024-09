“Os condutores devem abster-se de circular nas vias em direção a Aveiro. É a melhor forma de manterem a integridade física e não colocarem em perigo a vida”, disse à Lusa o major Vítor Ribeiro, da GNR de Aveiro, cerca das 09:00.

Segundo a mesma fonte, as alternativas às três autoestradas cortadas no distrito “são muito voláteis e escassas”.

“Atendendo ao vento e aos focos de incêndio que estão a surgir, é muito difícil darmos alternativas que não coloquem em risco a vida das pessoas. Portanto, o que aconselho neste momento é não circular”, acrescentou.

Segundo a página oficial da Proteção Civil, às 09:45 estavam a ser combatidos três incêndios rurais na região de Aveiro considerados "ocorrências significativas": em Albergaria-a-Velha, com 57 operacionais, 16 veículos e um meio aéreo; Sever do Vouga, com 164 operacionais, 56 veículos e um meio aéreo; e Oliveira de Azeméis, com 517 operacionais, 164 veículos e quatro meios aéreos.

Em Albergaria-a-Velha, o incêndio que começou no domingo no concelho vizinho de Sever do Vouga chegou hoje de manhã a habitações localizadas na Cruzinha e na Vila das Laranjeiras. No concelho, as autoridades já avançaram com a evacuação do bairro Brandão Gomes.

Já em Oliveira de Azeméis, duas das três frentes do incêndio que deflagrou também na tarde de domingo continuavam ativas pelas 07:30 de hoje e uma já estava "mais controlada", disse à Lusa fonte da Proteção Civil.

O fumo causado pelas chamas obrigou, no domingo à noite, à evacuação do hotel Vale do Rio, por precaução, mas a fonte não soube indicar se as pessoas retiradas já regressaram.

Um bombeiro da corporação de São Mamede de Infesta que combatia o incêndio morreu vítima de doença súbita, apesar de ainda ter sido assistido no local por uma equipa do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM).