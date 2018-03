A France-Presse cita o Ministério Público, que indicou que não vai dar conferência de imprensa no final da audiência.

“Nordahl Lelandais dá as suas explicações. É preciso reservá-las aos pais da vítima e confrontá-las com a investigação”, explicou à AFP a procuradoria, precisando que a audiência ainda decorre.

Nordahl Lelandais foi hoje presente aos juízes de instrução do tribunal de Grenoble, depois de ter confessado ter matado a lusodescendente Maëlys de Araújo "involuntariamente” e de se ter remetido ao silêncio na audiência de 22 de fevereiro.

De acordo com o jornal Le Parisien de 15 de março, as autoridades recolheram mais uma prova da presença da menina de nove anos na residência da família de Lelandais, em Domessin, a pouco mais de 70 quilómetros de Lyon, que poderá ajudar a perceber as circunstâncias da morte da lusodescendente.