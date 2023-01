A polícia de Los Angeles confirmou esta madrugada de segunda-feira que o um homem encontrado sem vida dentro de uma carrinha é o suspeito do tiroteio de sábado, onde 10 pessoas morreram e outras 10 sofreram ferimentos, em Monterey Park.

De acordo com as informações, o homem, um asiático de 72 anos, de seu nome Huu Can Tran, terá disparado um tiro na cabeça, após o massacre no clube de dança.

O xerife de Los Angeles, Robert Luna, salientou que foram encontradas provas que ligam Huu Can Tran ao tiroteio, referindo também que “não há suspeitos pendentes” ligados ao caso.