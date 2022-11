A obra, que aproveita como pano de fundo a Jornada Mundial da Juventude 2023, em Lisboa, tem como título "Jornada Segura" e faz parte da coleção "Seguros e Cidadania", da Associação Portuguesa de Seguradores (APS).

"O 9.º livro desta coleção aborda a importância da antecipação dos riscos e do papel dos seguros no contexto da realização de eventos públicos de grande dimensão", pode ler-se no comunicado divulgado.

No caso da JMJ, esta antecipação "assume um carácter ímpar tendo em conta o perfil internacional, a dimensão e a imprevisibilidade quanto ao número de participantes – a contabilização das pessoas que participaram só é possível realizar no final do evento".

Por isso, "numa narrativa simples e acessível" — característica habitual das autoras de "Uma Aventura" —, o livro "aborda o elevado grau de planificação que um megaevento implica e os vários seguros que devem estar associados a este tipo de iniciativa".

"Na trama, o protagonista Valentim é um jovem voluntário envolvido na organização da JMJ 2023, uma função partilhada com a treinadora de ginásio, Vera. Durante o desenrolar do enredo, outras personagens entram em ação, como Clotilde – que pensa estar apaixonada por Valentim – e dois estudantes de enfermagem, Rafael e Tomás", é referido.

No decorrer da história — que pode ser lida online e abordada em contexto escolar —, "um pequeno incidente durante a apresentação das bandas candidatas a atuar durante a Jornada" leva a que se pense na "necessidade de salvaguardar vários elementos num evento, nomeadamente a segurança do público, dos voluntários, dos funcionários contratados e dos artistas".

"A ficção encontra espelho na realidade, na medida em que algumas empresas de seguros a atuar no mercado nacional apoiaram de forma muito expressiva a cobertura de riscos associados à organização e realização da JMJ 2023, através da oferta de seguros e de vários donativos", pode ler-se.

A semana passada, a organização anunciou que "a Fidelidade é a parceira de seguros da Jornada Mundial da Juventude (JMJ) Lisboa 2023, assegurando a cobertura e a proteção de serviços de assistência até e durante" o evento.

"Na qualidade de parceiro fundador de seguros para a JMJ Lisboa 2023, a Fidelidade vai disponibilizar seguros de Responsabilidade Civil, Acidentes de Trabalho, Voluntariado, Acidentes Pessoais, Saúde, Bens Patrimoniais e Automóvel e serviços de assistência a todos os voluntários que estão a preparar o encontro e a todos os peregrinos que vêm participar no mesmo", foi explicado.

Lisboa foi a cidade escolhida pelo Papa Francisco para a próxima edição da Jornada Mundial da Juventude, que vai decorrer entre os dias 1 e 6 de agosto de 2023, com as principais cerimónias a terem lugar no Parque Tejo, a norte do Parque das Nações, na margem ribeirinha do Tejo, em terrenos dos concelhos de Lisboa e Loures. A iniciativa, que será encerrada pelo Papa, esteve inicialmente prevista para este ano, mas foi adiada devido à pandemia.

A JMJ foi instituída por João Paulo II, em 1985, e desde então tem-se evidenciado como um momento de encontro e partilha para milhões de pessoas por todo o mundo.

A primeira edição aconteceu em 1986, em Roma, e desde então a JMJ já passou por Buenos Aires (Argentina, 1987), Santiago de Compostela (Espanha, 1989), Czestochowa (Polónia, 1991), Denver (Estados Unidos, 1993), Manila (Filipinas, 1995), Paris (França, 1997), Roma (Itália, 2000), Toronto (Canadá, 2002), Colónia (Alemanha, 2005), Sidney (Austrália, 2008), Madrid (Espanha, 2011), Rio de Janeiro (Brasil, 2013), Cracóvia (Polónia, 2016) e Cidade do Panamá (Panamá2019).