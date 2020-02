Além de um prémio individual de 5.000 euros, os autores de "Uma Casa no Mundo" e "Não Viajarei por Nenhuma Espanha" verão essas obras editadas pela Casa da Moeda, que anuncia para setembro uma primeira tiragem de 500 a 1.000 exemplares para cada título.

O diretor editorial e de cultura da Imprensa Nacional, Duarte Azinheira, classificou a estreia do novo prémio como "um sucesso" e encara a iniciativa como "uma oportunidade de promoção da diáspora portuguesa, que mudou muito nos últimos anos" e envolve agora um tipo de emigração muito distinto daquele que se verificava no século XX, quando o próprio Ferreira de Castro esteve emigrado no Brasil, ainda jovem.

"Depositamos muita esperança neste Prémio como meio particular de divulgação da língua e da cultura portuguesas, em particular da literatura produzida pelos nossos emigrantes e pelos lusodescendentes na diáspora", afirmou.

Também a secretária de Estado das Comunidades Portuguesas, Berta Nunes, expressou à Lusa essa expectativa, ao notar que "há muitos talentos na comunidade emigrante portuguesa" e que "é importante dá-los a conhecer e valorizá-los", sobretudo quando, no contexto específico da literatura, esses criadores já têm obra editada noutras línguas e noutros países (como acontece com Irene Marques) e ainda não estão disponíveis no mercado nacional, no seu idioma nativo.

Berta Nunes realçou ainda que a difusão desses autores é determinante para uma reflexão apurada sobre problemáticas contemporâneas, como a emigração.

"As experiências vividas na primeira pessoa por estes escritores constituem um relato particularmente valioso da realidade, ajudando a reforçar a própria identidade portuguesa", observou.

O presidente da Câmara Municipal de Oliveira de Azeméis, Joaquim Jorge Ferreira, defendeu que o Prémio Literário Ferreira de Castro, enquanto estímulo à produção de autores na diáspora, facilitará também "a afirmação da cultura portuguesa nas suas comunidades de acolhimento".