“Até agora não temos nada a registar. O tempo hoje também não foi o melhor, mas correu tudo normalmente. Houve um cumprimento geral das pessoas, as praias não estavam muito preenchidas”, afirmou à Lusa o porta-voz da AMN, o comandante Fernando Pereira da Fonseca.

Para o responsável do organismo, a principal mudança com o início da época balnear em certas áreas do país passou essencialmente pela presença dos nadadores-salvadores no terreno, bem como os equipamentos de socorro previstos, garantindo, assim, a vigilância e o “aumento da segurança” destas praias.

“O dispositivo [da AMN] é o mesmo que desde o início foi preparado, com o reforço depois das viaturas Amaroc e do pessoal da Marinha, mas a grande diferença que existe a partir do momento que é época balnear é ter os nadadores-salvadores, que faz com que em qualquer incidente haja logo apoio imediato”, observou, sem deixar de salientar que as “embarcações salva-vidas foram para a água e andaram junto das praias que tinham maior afluência”.

Fernando Pereira da Fonseca valorizou ainda um outro aspeto da presença dos nadadores-salvadores nestes areais, ao associá-los a um maior cumprimento das normas estipuladas pela Direção-Geral da Saúde (DGS) para a frequência das praias neste verão.

“Apesar de não ser a sua função, se o nadador-salvador identificar alguma situação em que as pessoas não estão a cumprir com as regras de distanciamento chama a Polícia Marítima. É mais um elemento que nos pode ajudar e não só na sensibilização. Mas a tarefa deles é salvar pessoas e estar a olhar para a água e não fazer vigilância para ver se as pessoas estão a metro e meio de distância umas das outras”, afirmou.

Este ano, o Governo estabeleceu regras para a utilização das praias, como o distanciamento físico de 1,5 metros entre diferentes grupos e afastamento de três metros entre chapéus de sol, toldos ou colmos.