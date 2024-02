Em comunicado, a Autoridade Marítima refere que as previsões apontam o agravamento das condições meteorológicas e de agitação marítima em Portugal continental, entre as 00:00 de quinta-feira e as 6:00 de segunda-feira.

Nesse período, a ondulação poderá atingir os seis metros e uma altura máxima de 10 metros, e o vento poderá registar uma intensidade média até 80 km/h e rajadas até 150 km/h.

Face às previsões, a Autoridade Marítima Nacional e a Marinha recomendam “um estado de vigilância permanente no mar e nas zonas costeiras e alertam que os cuidados devem ser redobrados, tanto na preparação de uma ida para o mar, como quando estão no mar ou em zonas costeiras” e desaconselham passeios junto ao mar, à orla costeira, nas arribas, bem como a prática de atividades lúdicas nas zonas expostas à agitação marítima e a pesca lúdica, em especial junto às falésias e zonas de arriba.

Recomendam ainda o reforço das amarrações e “vigilância apertada das embarcações atracadas e fundeadas”.

Também a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil emitiu hoje um aviso à população para o risco de cheias e inundações face à previsão de chuva nas próximas 48 horas, recomendando a adoção de comportamentos adequados e das principais medidas preventivas.