“Estas mensagens são falsas e devem ser ignoradas. O seu objetivo é convencer o destinatário a aceder a páginas maliciosas carregando nos links sugeridos. Em caso algum deverá efetuar essa operação”, alertou a AT, num alerta de segurança publicado na sua página da internet.

As mensagens fraudulentas referem divergência na declaração de IRS e pedem que se carregue num link para a resolução do problema.

A AT recomenda a leitura do folheto informativo sobre segurança informático, disponível no Portal das Finanças.