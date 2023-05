De acordo com a nota de imprensa divulgada, os quatro passageiros que saíram do Recife tentaram dissimular 15 quilos de droga nas estruturas das malas de porão.

A AT referiu ainda que foi efetuada uma quinta detenção de uma cidadã brasileira, que viajou desde São Paulo na posse de cerca de dois quilos de cocaína, que procurou ocultar o transporte com a droga distribuída por quatro placas junto ao corpo, por baixo de uma cintura elástica.

“Este é um método de dissimulação habitual do produto estupefaciente, com o intuito de iludir as autoridades”, descreveu a AT em comunicado.

Os cinco detidos e a droga apreendida foram entregues à Polícia Judiciária.