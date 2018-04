A Autoridade Tributária (AT) de Moçambique apreendeu, no domingo, 4,2 quilos de chifres de rinoceronte e deteve o passageiro que os transportava e se preparava para embarcar no Aeroporto Internacional de Maputo, anunciou hoje em comunicado.

O viajante chinês foi detido antes de embarcar num avião da Qatar Airways para Doha, tendo Hong Kong como destino final, referiu a AT. Os chifres são um artigo de comércio proibido, com grande procura na Ásia, por ser usado em cerimónias ligadas a crenças e superstições. Partilhar