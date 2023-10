“A Autoridade Nacional de Gestão de Emergências do Ministério da Defesa e as Forças de Defesa de Israel anunciam a retirada dos residentes da cidade de Kiryat Shemona, no norte do país, para casas de hóspedes subsidiadas pelo Estado”, lê-se num comunicado conjunto

O programa foi aprovado pelo ministro da Defesa, Yoav Galant, e o Comando Norte do Exército já informou o presidente da câmara da cidade.

O Ministério da Defesa israelita advertiu na segunda-feira que cerca de 100.000 cidadãos já foram deslocados internamente durante a guerra que começou a 07 de outubro entre o movimento islamita Hamas e Israel.

Cerca de 15.000 israelitas de mais de 20 comunidades num raio até quatro quilómetros em torno da Faixa de Gaza foram retirados na semana passada e outros 27.000 residentes de cerca de 28 cidades perto da fronteira libanesa terão de se deslocar nos próximos dias.