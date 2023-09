Uma hora antes, os efetivos da Guardia Civil e dos serviços de emergência tinham localizado um outro cadáver que se admite ser também uma das vítimas do mau tempo, disse a Delegação do Governo espanhol em Madrid.

Segundo as mesmas fontes, os restos mortais de dois homens foram localizados perto do rio Alberche a uma distância de 200 metros um do outro, perto de Aldea del Fresno, região de Madrid.

As autoridades procuravam dois homens desaparecidos no passado domingo: um indivíduo de 50 anos de idade que se encontrava no interior de um automóvel e que caiu ao rio quando passava por Aldea del Fresno.

O outro homem, de 83 anos e que sofria da doença de Alzheimer, terá sido arrastado pela corrente numa zona perto da casa que habitava perto da localidade de Villamanta.

As buscas tinham-se concentrado perto do rio Alberche, para onde, após ter baixado o nível das águas, foram usadas escavadoras para remover restos de vegetação e terra no sentido de facilitar o uso de cães treinados nas buscas de cadáveres.

Na altura da tempestade, o homem de 50 anos de idade estava acompanhado da mulher e dois filhos: uma rapariga e uma criança de dez anos de idade que foi resgatada com vida na segunda-feira de manhã agarrado ao ramo de uma árvore, com hipotermia.

A mulher foi salva no domingo à noite e a filha do casal conseguiu chegar sem ajuda à estação dos bombeiros da localidade.

Em Toledo, onde três pessoas morreram devido às chuvas torrenciais, a Guardia Civil continua à procura de uma mulher que desapareceu no domingo ao ser arrastada pelas águas de um rio quando circulava numa estrada perto do município de Valmojado.