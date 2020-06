Deu-se então o início da operação para capturar o animal, tendo sido já descobertos dois ninhos nesta zona da foz do rio Pisuerga, no Douro, local popular entre pescadores. No entanto, a polícia pediu apenas que estes saíssem da água sem lhes dizer o motivo, de forma a evitar o pânico.

A área onde decorrem as buscas está agora circunscrita e com armadilhas, estando elementos da Seprona e da Guardia Civil espanhola à procura do réptil. Segundo revela o El País, os biólogos não deixam ninguém aproximar-se da zona "porque o barulho pode assustar" o animal. As buscas estão a ser levadas "com prudência" para que o réptil não saia de um raio de cinco quilómetros — onde permanecerá se não for perturbado.

O jornal espanhol indica que investigações preliminares sugerem que o animal estaria sob a guarda de um morador da região, mas que este terá sido libertado devido ao seu tamanho.

As câmaras municipais de San Miguel del Pino, Tordesillas ou Villamarciel apelaram à população para evitar as zonas ribeirinhas até que o crocodilo seja capturado.