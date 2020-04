A ministra da Saúde, Marta Temido, anunciou na conferência de imprensa, organizada na sede da Direção-Geral da Saúde (DGS), que as autoridades têm trabalhado "intensamente na preparação de um eventual desconfinamento, em especial no Serviço Nacional de Saúde (SNS)."

A governante, contudo, deixou claro que "toda a agenda que está em construção não significa que o problema esteja ultrapassado, apenas começamos a antecipar a luz ao fundo do túnel mas ainda lá não chegámos", pois "no curto e médio prazo, não vamos erradicar a doença e temos de aprender a viver com ela", sendo que "esta preparação não significa um regresso à normalidade".

Marta Temido disse então que os eventuais levantamentos vão ocorrer sob três tipos de critérios: "epidemiológicos", ou seja, "que mostrem que a infeção se encontra controlada"; de "capacidade de resposta do sistema de saúde", significando que "os serviços têm capacidade de responder às necessidades assistenciais da população, sejam elas Covid ou não"; de "vigilância", que "mostrem a resposta a testes, rastreios de suspeitos e isolamento de casos".

Para além disso, a ministra sublinhou que "esta preparação e a sua eventual aplicação será reavaliada e modificada em função da evolução das circunstâncias, sendo antecipável que o progresso se construa com avanços e recuos que correspondem a uma estratégia e a um pensamento".

Tendo em conta que hoje se celebra o 46º aniversário do 25 de abril, a ministra fez questão de referir que este é um "25 de abril menos leve", mas que a atuação do SNS o homenageia. "Quando o SNS, com o empenhamento insuperável de todos os seus profissionais, respondeu com eficácia num quadro tão difícil, penso que se fez a prova de que tinham razão aqueles que o construíram, a seguir a Abril", considerou Marta Temido.

Por essa razão, a ministra diz que as gerações que assinalam esta data têm "uma obrigação de o manter, de o reforçar, de o melhorar, como um pilar fundamental do nosso estado democrático e social", rematando que "o 25 de abril é também o SNS".