Um jovem de 23 anos que estava pela primeira vez a fazer surf foi hoje resgatado, cerca das 16:00, em Matosinhos, pelo Serviço de Salvamento Balnear (SSB), quando o mar já o havia afastado da costa.

A comandante da Proteção Civil de Matosinhos, Susana Gonçalves, relatou à agência Lusa que o resgate ocorreu "no agueiro que fica junto ao paredão" numa zona "não vigiada da praia" de Leça da Palmeira, no distrito do Porto.

O alerta foi dado "entre as 15:30 e as 15:40" por um amigo do jovem, que "experimentou pela primeira vez o surf", acrescentou a responsável municipal da Proteção Civil.

O salvamento foi feito "através da praia, por dois nadadores salvadores" que recorrendo "a uma prancha e um cinto de salvação" conseguiram "resgatar o surfista para terra", detalhou Susana Gonçalves.

O jovem foi depois identificado pela Polícia Marítima e pelo Instituto de Socorros a Náufragos (ISN).

Segundo a responsável da Proteção Civil, até hoje, o SSB "contabilizou mais de duas dezenas de salvamentos entre surfistas e banhistas".

Susana Gonçalves salientou que a "maioria dos resgatados eram estrangeiros", que, mesmo fora da época balnear, "arriscaram ir para o mar" com o argumento de que o inverno português "é mais suave que no país deles".