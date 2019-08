De acordo com o jornal South China Morning Post, o incidente deu-se no parque de diversões aquáticas Yulong Shuiyun na cidade de Longjing, localizada junto à fronteira da China com a Coreia do Norte.

Segundo um anúncio das autoridades locais, uma investigação preliminar deu conta de que a ocorrência "foi causada por um corte elétrico que danificou equipamento na sala de controlo da piscina, o que levou as ondas a ficarem demasiado grandes e a causarem ferimentos nos visitantes".

Como resultado deste incidente, 44 visitantes ficaram feridos, cinco dos quais tiveram de ser assistidos no hospital por ferimentos como costelas partidas. Todos eles estarão em "situação estável", realça o comunicado.