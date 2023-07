A participação eleitoral aumentou em todas as comunidades de Espanha, à exceção da Catalunha, País Basco e, de forma mais ligeira, em Madrid.

No que respeita à capital espanhola, houve uma avaria na ligação ferroviária com Valência que o PP, partido líder da oposição, sugeriu por dever-se a boicote do PSOE, partido atualmente no governo.

O vice-secretário de Ação Institucional do PP e candidato, precisamente, por Valência, Esteban González Pons, destacou que "o governo deve garantir que as pessoas consigam votar". Além disso, exigiu nas redes sociais que "se não for possível reparar a circulação de comboios entre Valência e Madrid, sejam providenciadas alternativas". González Pons acrescentou: "Se já havia motivos suficientes para não ir às eleições, isso só piorou a situação".

Também a autarca de Valência, María José Catalá (PP), revelou nas redes sociais que transmitiu à delegada do governo na Comunidade Valenciana, Pilar Bernabé, a necessidade de resolver a incidência "com a máxima rapidez" e articular alternativas que garantam o direito de voto de todas as pessoas afetadas.

Segundo o El País, o diretor-geral de Conservação e Manutenção da Adif, empresa pública que reporta ao Ministério dos Transportes, Ángel Contreras, explicou aos jornalistas que o incidente na origem da suspensão das ligações ficou a dever-se a um incêndio no poço das bombas de água do túnel de San Isidro.

Lamentando os problemas causados pela situação, Ángel Contreras informou que na madrugada de sábado para domingo, às 03h46, foi detectada a presença de cerca de 80 centímetros de água na via do túnel de acesso de alta velocidade a Valência. A origem do problema, acrescentou, foi um incêndio, cujas causas estão a ser investigadas, que inutilizou as bombas responsáveis pelo drenagem deste túnel.

A ministra dos Transportes, Raquel Sánchez, assegurou, por seu lado, através da sua conta oficial do Twitter, que às 14h20 "2.000 das 3.500 pessoas afetadas já estão a viajar".

Também a circulação nas estradas até às 15h00 está mais irregular do que o habitual, principalmente nas vias em direção às capitais de província.

Durante a manhã, ocorreram complicações nas saídas de Extremadura - na A5, a autoestrada do sudoeste - e do Levante - na A3, autoestrada do leste - ambas em direção a Madrid.

No sul, houve mais tráfego nas estradas em direção a Sevilha e também foi detetado movimento anómalo na autoestrada do Cantábrico. Muitas pessoas estão a regressar a Bilbao para votar a partir da costa de Cantábria.

Participação global aumenta

A participação nas eleições até às 14 horas fixava-se nos 40,48%, refletindo um aumento de quase três pontos em comparação com as eleições de 2019. Estes valores não incluem ainda os votos por correio, que atingiram números recordes este ano, com 2,47 milhões de eleitores.

A participação aumentou em todas as comunidades, exceto três — Catalunha (-3,80%), País Basco (2,98%) e ligeiramente na Comunidade de Madrid (-0,16%) — e em Melilla. As maiores taxas de aumento foram registradas em Extremadura (+7,99%), Galícia (7,05%) e Castela-La Mancha (6,63%).