A instalação de uma infraestrutura deste tipo em cada um dos 10 cais concessionados é um dos objetivos definidos no projeto europeu Urban Innovative Actions (UIA) - Aveiro STEAM City.

"A inovação neste projeto ocorre com a conversão de motores de combustão em elétricos nos barcos moliceiros nos canais da ria de Aveiro. O outro aspeto inovador é a transformação da experiência do cliente (passeios ecológicos, silenciosos e mais agradáveis para os turistas)", refere uma nota da câmara (PSD/CDS).

Durante o Techdays 2019, foi realizado um teste de validação local, por intermédio de sessões de demonstração ao público de um barco moliceiro convertido para propulsão elétrica, que, segundo a autarquia, obteve resultados "muito positivos".

Atualmente, de acordo com dados do município, existem 10 operadores marítimo-turísticos, com 27 moliceiros e mercantéis.