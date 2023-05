A Infraestruturas de Portugal SA (IP) vai ceder, por 25 anos, à Câmara de Aveiro, a área de estacionamento sob a A25, na cidade, revelou hoje fonte municipal.

Segundo uma nota de imprensa da autarquia, a cedência será feita mediante a celebração de um contrato de subconcessão de uso privativo de terreno pertencente ao Domínio Público Rodoviário, entre a Câmara Municipal de Aveiro e a Infraestruturas de Portugal SA, pelo período de 25 anos.

O contrato, já autorizado pelo executivo municipal e que carece ainda de aprovação pela Assembleia Municipal, vai permitir à Câmara de Aveiro gerir a área que correspondente ao parque de estacionamento sob a A25 – Parque dos Remadores Olímpicos, e as bolsas de estacionamento contíguas ao Canal de São Roque e a nascente da autoestrada.

A autarquia adianta que, no acordo a que chegou com a IP, está definida uma contrapartida financeira a pagar pela câmara à IP no valor de 11 mil euros anuais, “sendo a subconcessão destinada, exclusivamente, para a manutenção do parque de estacionamento descoberto e não tarifado, já instalado no local”.

O presidente da Câmara de Aveiro, Ribau Esteves, emitiu um despacho, de que deu conhecimento ao executivo, para abrir um concurso público para beneficiação daquele parque de estacionamento sob a A25.

“É uma intervenção enquadrada na lógica de requalificação do Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano da Cidade de Aveiro (PEDUCA), e que surge da constatação de problemas sociais, de salubridade e segurança na infraestrutura de apoio ao parqueamento automóvel, fundamental na gestão da mobilidade de entrada e saída da zona mais central da cidade”, explica a câmara.

Na nota de imprensa, adianta que será feita uma reorganização do parque, sendo incluídos 25 lugares para autocaravanas, seis lugares para autocarros de serviço ocasional e 165 lugares de ligeiros, “conseguindo um ganho de 27% dos lugares relativamente ao que existe à data”.

O projeto prevê ainda a preparação de infraestruturas para seis lugares correspondentes ao carregamento de veículos elétricos.