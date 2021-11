De acordo com a Câmara Municipal do Porto, a via estará impedida até às 05:00 de quinta-feira.

“A circulação automóvel estará interdita no troço entre a Praça de Francisco Sá Carneiro (Praça de Velásquez) e a Rua Nova de S. Crispim”, lê-se num comunicado publicado no ‘site’ da autarquia na Internet.

O município adianta que os transportes públicos “serão desviados junto à Igreja das Antas, seguindo pela Avenida dos Combatentes da Grande Guerra, Rua do Professor Bento de Jesus Caraça, Rua de Santos Pousada e Rua de Aires de Ornelas, retomando aí a Avenida de Fernão de Magalhães”.

“A situação está a ser acompanhada no local pelas autoridades competentes”, acrescenta.