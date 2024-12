"Há nove mortos confirmados pela Defesa Civil. Ninguém que estava no avião sobreviveu", declarou à AFP o delegado Cléber dos Santos Lima, do Departamento de Polícia do Interior da Polícia Civil do estado.

As autoridades ainda não confirmaram quantos passageiros e tripulantes viajavam no avião, um Piper Cheyenne 400. A Defesa Civil afirmou num primeiro momento que "preliminarmente, o avião transportava dez pessoas".

O avião colidiu com uma "chaminé de um prédio, depois contra o segundo andar de uma residência e, então, caiu sobre uma loja de móveis", informou a Secretaria de Segurança Pública do Rio Grande do Sul.

Os destroços também "alcançaram uma pousada", acrescentou.