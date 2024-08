Um avião com 58 passageiros e quatro tripulantes caiu na região do bairro Capela, em Vinhedo, no Brasil.

"A VOEPASS Linhas Aéreas informa a ocorrência de um acidente envolvendo o voo 2283- avião PS - VPB, nesta terça-feira, dia 09 de agosto, na região de Vinhedo/SP. A aeronave decolou de Cascavel/PR com destino ao Aeroporto de Guarulhos, com 58 passageiros e quatro tripulantes a bordo", informou a companhia aérea. "A VOEPASS acionou todos os meios para apoiar os envolvidos. Não há ainda confirmação de como ocorreu o acidente e nem da situação atual das pessoas que estavam a bordo", é ainda referido. Segundo o G1, trata-se de um avião turboélice de passageiros, modelo ATR-72. Os bombeiros locais referem que estão sete equipas no terreno.