A hora do voo, que se sabe que será num avião c130 da Força Aérea e que vai repatriar portugueses que se encontram em Israel, deve partir ainda este domingo, às 23h00, segundo a Rádio Renascença.

Recorde-se que esta tarde, em comunicado, o Ministério dos Negócios Estrangeiros indicava que o Governo tomou a decisão devido "às cada vez mais escassas opções que os voos comerciais oferecem face à exponencial procura por parte de cidadãos de todas as partes do mundo".

"Trata-se de uma missão que está a ser operacionalizada pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros e pelo Ministério da Defesa Nacional", escarneceram ainda.

Sublinharam também que "estão sinalizados cerca de 100 cidadãos nacionais, entre turistas e residentes no Gabinete de Emergência Consular, apenas para assinalarem a sua presença no território, ou para solicitarem apoio na identificação de alternativas para a saída do país, as quais continuam a ser partilhadas".

O grupo islâmico Hamas lançou no sábado um ataque surpresa contra o território israelita, sob o nome de operação “Tempestade al-Aqsa”, com o lançamento de milhares de foguetes e a incursão de milicianos armados por terra, mar e ar.

Em resposta ao ataque surpresa, Israel bombardeou a partir do ar várias instalações do Hamas na Faixa de Gaza, numa operação que batizou como “Espadas de Ferro”.

O conflito armado já causou centenas de mortos de ambos os lados e milhares de feridos.